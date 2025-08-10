الاستماع لأقوال أسرة طفل دهسه قطار بالعياط

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل لقى مصرعه نتيجة اصطدام قطار به في العياط، للوقوف على ملابسات الحادث، وصرحت بدفن الجثة عقب ذلك.

مصرع طفل صدمه قطار بالعياط

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بطفل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن قطار اصطدم بطفل يبلغ من العمر 11 سنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.





حدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثمان لذويه تمهيدا لتشييع جثمانه.

