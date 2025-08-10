سودانيون لـ فيتو قبل مغادرة القاهرة: شكرا لشعب مصر والسيسي (فيديو)

رفع عدد من المواطنين السودانيين لافتة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى قبل رحيلهم من مصر عبر قطار السودانيين الذي انطلق من رمسيس.

وشدد المواطنين السودانيين على شكرهم للمصريين مؤكدين أن الفترة الماضية التي استضافتهم فيها مصر حملت الكثير من معاني الود والحب.

ووجهت السكك الحديدية ، القطار الرابع المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.

