الزمالك راحة اليوم قبل الاستعداد للقاء السبت

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضية بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الاثنين، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من المسابقة.

علي جانب آخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.
وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.
وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا:" نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".
واختتم تصريحاته قائلًا:" بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

