تقرير الطب الشرعي لجامع خردة راح ضحية حادث دهس بالأميرية: ظل ينزف 24 ساعة دون تدخل

كشف تقرير الطب الشرعي لجثة جامع خردة لقي مصرعه في حادث دهس، أن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة إصابته بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي استمر لمدة 24 ساعة دون تدخل طبي.

وكان جامع خردة، في العقد السابع من العمر، قد لقي مصرعه بعد أن دهسته سيارة يستقلها عاملان أثناء قيامه بتصليح تروسيكل بدائرة قسم شرطة الأميرية، ثم حملا الجثة وألقياها بجوار مصنع في منطقة نائية.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغا من جامع خردة يفيد بتعرضه وصديقه الذي يعمل معه في جمع الخردة لحادث دهس من سيارة ملاكي، ثم قام مستقلاها بخطف صديقه الذي توفي عقب دهسه ولا يعلم مكانه.

وأضاف جامع الخردة في بلاغه، أنه أثناء قيامه وصديقه المتوفى بجمع الخردة تعرض التروسيكل الذي يستقلانه لعطل، فنزلا لتغيير أحد إطاراته، ثم فوجئا بقدوم سيارة ملاكي مسرعة نحوهما، ولم يستطيعا تفاديها فدهست صديقه الذي سقط غارقا في دمائه.

وأشار إلى أن مستقلي السيارة الملاكي نزلا منها ثم حملا المصاب وأوهماه بأنهما سيذهبان به إلى المستشفي لعلاجه وركب معهما، إلا أنهم في منتصف الطريق ضرباه وألقياه من السيارة، ثم أخذا صديقه الذي توفي معهما ولا يعلم مكانه.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وفرغت كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث بالكامل وبتتبع رقم لوحة السيارة الملاكي توصلوا إلى المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.