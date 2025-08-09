السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى

حادث طريق السويس
حادث طريق السويس الصحراوي

 أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من العين السخنة متجه للقاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم 

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

