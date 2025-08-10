آخرهم كريم فهمي، نجوم تخلوا عن مظهرهم بسبب أعمالهم الفنية

عادة ما يضع الفنان شرطًا في أعماله التي يقدمها وهو ألا يتخلى عن مظهره، ولكن هناك من يعشق الاختلاف، ويتخلى عن المظهر المعتاد، ومن هؤلاء الفنانين كريم فهمي الذي نشر فيديو عبر صفحته الشخصية على السوشيال ميديا وهو يقوم بحلاقة شعره على الزيرو، استعدادا لشخصيته بمسلسل جديد، وعلق قائلًا: "بداية أحمد فضل في 220 يوم".

مسلسل 220 يوم

المسلسل مكون من 15 حلقة، من بطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، على الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر.

ريهام عبد الغفور في مسلسل كتالوج

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور حليقة الرأس في مسلسل "كتالوج" وقصة المسلسل دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر.

وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسئولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليلا ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

هند صبري في "حلاوة الدنيا"

ومنذ ما يقرب من 8 سنوات ظهرت الفنانة هند صبري في مسلسل "حلاوة الدنيا" وهي حليقة الرأس، بعد إصابتها بمرض السرطان.

روجينا في مسلسل "ستهم"

وظهرت الفنانة روجينا منذ عامين أعوام حليقة الرأس خلال مسلسل ستهم وجسدت خلالها شخصية سيدة تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة، بعد مقتل زوجها، إذ تدخل في عدة صراعات وتحاول تربية أبنائها بعيدا عن المشاكل.

إلهام شاهين..

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفيلم “ريجاتا” مع الفنان عمرو سعد وهي حليقة الرأس زيرو، بسبب إصابتها بالسرطان.

