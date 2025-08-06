أول تعليق لمفتي القدس على قرار إبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر: سنبقى حراس المسجد

علق مفتى القدس، الشيخ محمد حسين، على قرار الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

تعليق مفتي القدس على قرار إبعاده عن المسجد الأقصى

وقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، إن قرار سلطات الاحتلال بإبعاده 6 أشهر عن المسجد الأقصى غير مبرر، ولا يستند إلى أي مبررات قانونية.

وأوضح مفتى القدس، أن القرار الإسرائيلي جاء على خلفية خطبة ألقاها في المسجد الأقصى، وبعدها اتهمته شرطة الاحتلال بتشكيل خطر على جمهور المسجد الشريف.

وأوضح الشيخ محمد حسين، أنه رفض التوقيع على وثيقة تحمله مسئولية التحريض أو الخطر، مشيرا إلى أنه يعمل في المسجد الأقصى منذ أكثر من 55 عاما، منها 43 عاما كخطيب، وآخرها كمدير للمسجد المبارك.

مفتي القدس يستنكر قرار إبعاده عن المسجد الأقصى

واستنكر محمد حسين القرار الإسرائيلي، واصفا إياه بأنه "تعسفي وبلا مبررات قانونية" مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات لن تُثنيه عن دوره في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وشدد فى حديثه، على "إن الوجود في المسجد الأقصى حق ثابت، وسنبقى حراس المسجد وأمناءه".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت اليوم الأربعاء، الشيخ محمد حسين قرار إبعاده عن المسجد الأقصى فور انتهاء مدة إبعاده التي استمرت 8 أيام عقب إلقائه خطبة جمعة استنكر فيها سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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