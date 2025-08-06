حماس تدعو العرب والمسلمين للتحرك العاجل لحماية الأقصى والمقدسات من التهويد

قالت حركة حماس، إن المسجد الأقصى يتعرض لحملة تهويد مسعورة من حكومة الاحتلال والمستوطنين.

حماس تطالب العرب بالتحرك لحماية الأقصى من التهويد

وأكدت حماس في بيان لها، أن إبعاد مفتي القدس عن الأقصى لمدة 6 أشهر، إجراء تعسفي من الاحتلال لفرض السيطرة على المسجد الأقصى.

ولفتت حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أئمة وخطباء الأقصى بالاعتقال والإبعاد.

كما دعت العرب والمسلمين للتحرك العاجل لـ حماية الأقصى والمقدسات من التهويد.

إبعاد مفتى القدس عن المسجد الأقصى

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت، إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى 6 أشهر.

وأوضح مفتى القدس، أن القرار الإسرائيلي جاء على خلفية خطبة ألقاها في المسجد الأقصى، وبعدها اتهمته شرطة الاحتلال بتشكيل خطر على جمهور المسجد الشريف.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.