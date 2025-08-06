الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

حماس تدعو العرب والمسلمين للتحرك العاجل لحماية الأقصى والمقدسات من التهويد

الأقصى، فيتو
الأقصى، فيتو

قالت حركة حماس، إن المسجد الأقصى يتعرض لحملة تهويد مسعورة من حكومة الاحتلال والمستوطنين.

حماس تطالب العرب بالتحرك لحماية الأقصى من التهويد

وأكدت حماس في بيان لها، أن إبعاد مفتي القدس عن الأقصى لمدة 6 أشهر، إجراء تعسفي من الاحتلال لفرض السيطرة على المسجد الأقصى.

ولفتت حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أئمة وخطباء الأقصى بالاعتقال والإبعاد.

كما دعت العرب والمسلمين للتحرك العاجل لـ حماية الأقصى والمقدسات من التهويد.

إبعاد مفتى القدس عن المسجد الأقصى

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت، إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى 6 أشهر.

وأوضح مفتى القدس، أن القرار الإسرائيلي جاء على خلفية خطبة ألقاها في المسجد الأقصى، وبعدها اتهمته شرطة الاحتلال بتشكيل خطر على جمهور المسجد الشريف.

الاحتلال يقرر إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر

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المسجد الأقصى تهويد مفتي القدس العرب والمسلمين حماية الأقصى والمقدسات من التهويد

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