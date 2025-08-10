بسبب المخدرات، إحالة عاطل متهم بالشروع في قتل بائع بعين شمس للجنايات

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل متهم بالشروع في قتل بائع وإصابته بعاهة مستديمة، للمحاكمة الجنائية، وذلك بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأكدت التحريات أن قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين، وبالانتقال والفحص تبين تعدي أحدهما على الآخر بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح قطعي في الوجه.

وأضافت التحريات أن المجني عليه دخل في مشادة كلامية مع المتهم، على خلفية رفضه ترويج الأخير للمواد المخدرة أمام محله الذي يبيع فيه ملابس جاهزة، ما لبثت أن تطورت إلى مشاجرة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استل سلاحا أبيض، ثم طعن به المجني عليه في وجهه محاولًا قتله.

وكشف التقرير الطبي عن قدوم عامل مصاب بجرح قطعي في الوجه، تطلب إجراء 25 غرزة، وأن الإصابة أحدثت بالمجني عليه عاهة مستديمة حيث يحتاج إلى فترة علاج أكثر من 21 يوما.

مشاجرة بعين شمس

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وإصابة أحدهم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة “بائع طرح سيدات” بجرح قطعي في الوجه تطلب إجراء 25 غرزة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام عاطل ببيع المخدرات بميدان النعام بمنطقة عين شمس، طلب المجنى عليه من المتهم عدم بيع المخدرات في الميدان، فتركه المتهم، وبعد فترة عاد ومعه أصدقائه وقاموا بالتعدي على المجني عليه مما أسفر عن إصابته.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

