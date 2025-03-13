التحقيقات حول إطلاق شاب الرصاص على شقيقه بالجيزة: خلافات ميراث السبب

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في شروع سائق في قتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب خلاف على الميراث.

وكلفت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة، واستجوبت المتهم حول تفاصيل جريمته، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المضبوط.

سائق يطلق النار على شقيقه بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث بولاق الدكرور، بإصابة سائق بطلق ناري على يد شقيقه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن سائق، يبلغ من العمر (35 عامًا)، أصيب بطلق ناري في قدمه من سلاح خرطوش على يد شقيقه البالغ من العمر (50 عامًا) بسبب خلافات بينهما حول الميراث، ثم فر هاربًا.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري المستخدم في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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