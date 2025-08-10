محمد شاهين ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" اليوم

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، عبر شاشة قناة DMC، مساء اليوم الأحد الفنان محمد شاهين.

ويتحدث محمد شاهين، خلال اللقاء عن تفاصيل حياته الشخصية ومشواره الفني، وآخر نجاحاته في مسلسل لام شمسية، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا.

هدى المفتي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"

وكانت قد حلت في الحلقة الماضية من البرنامج الفنانة هدى المفتي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة "dmc"، يوم الأحد المقبل، حيث تتحدث بصراحة وعفوية عن مشوارها الفني، وأبرز المحطات التي صنعت شهرتها، بالإضافة إلى بعض الجوانب الشخصية التي لا يعرفها الجمهور.

خلال اللقاء، استعرضت هدى المفتي بداياتها في عالم الفن، وتحدثت عن أولى خطواتها كموديل ثم انتقالها إلى التمثيل.

وأشارت إلى أن حبها للفن دفعها لخوض التحدي دون تردد، وأنها تؤمن بأن الشغف والاجتهاد هما سر النجاح في أي مجال.

