هدى المفتي ضيفة "صاحبة السعادة" الأحد المقبل

تحل الفنانة الشابة هدى المفتي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة "dmc"، يوم الأحد المقبل، حيث تتحدث بصراحة وعفوية عن مشوارها الفني، وأبرز المحطات التي صنعت شهرتها، بالإضافة إلى بعض الجوانب الشخصية التي لا يعرفها الجمهور.

خلال اللقاء، تستعرض هدى المفتي بداياتها في عالم الفن، وتتحدث عن أولى خطواتها كموديل ثم انتقالها إلى التمثيل، وتشير إلى أن حبها للفن دفعها لخوض التحدي دون تردد، وأنها تؤمن بأن الشغف والاجتهاد هما سر النجاح في أي مجال.

أبرز أعمالها

كما يتناول اللقاء أبرز أعمالها الفنية، مثل مشاركتها في مسلسلات “كأنه إمبارح” و”هوجان” و”لعبة نيوتن”، وتجربتها السينمائية في أفلام مثل “كيرة والجن” و”بحبك”، وتشيد بتعاونها مع كبار النجوم والمخرجين، الذين تعلمت منهم الكثير على المستوى الفني والإنساني.

تتحدث هدى أيضًا عن علاقتها بعائلتها، وذكرياتها في الطفولة، وكيف تؤثر هذه الذكريات في اختياراتها الفنية. كما كشفت عن طقوسها اليومية، وشغفها بالموضة والموسيقى، مؤكدة أنها تحرص على البقاء على طبيعتها في كل ما تقدمه.

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