خارج الحدود

استشهاد 50 فلسطينيا في غزة 40 منهم من منتظري المساعدات

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة السبت، باستشهاد أكثر من 50 شخصا، ما يزيد على 40 منهم من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس السبت.
 

وقالت المصادر: "استشهد أكثر من 50 شخصا معظمهم من منتظري المساعدات، بنيران الاحتلال منذ فجر السبت".

كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع السبت، "ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 61339 شهيدا و152850 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وسجلت مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 حالة وفاة جديدة بسبب التجويع وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 212 قتيلا بينهم 98 طفلا.

وعلى المستوى السياسي، أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن الوسطاء من قطر ومصر وواشنطن يضغطون على إسرائيل وحماس لاستئناف المفاوضات بينهما قبيل الشروع في خطة احتلال مدينة غزة، التي أقرها الكابينيت خلال انعقاده ليل الخميس – الجمعة.

ونقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن الوسطاء يعتقدون أنه بالإمكان دفع صفقة قد تجنب احتلال مدينة غزة. فيما أوضحت إسرائيل لواشنطن أن بإمكانها وقف العملية لصالح إبرام صفقة حتى لو بدأت بتنفيذها.

