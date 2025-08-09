مروة ناجي ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، المطربة مروة ناجي في حلقة الغد الأحد من برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة.

وتشدو مروة ناجي خلال اللقاء بباقة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، كما تتحدث عن أبرز المحطات في مسيرتها وأقرب الأغاني الي قلبها وانطلاقتها وبدايتها الفنية.

وتكشف مروة ناجي خلال الحلقة عن حبها للطرب القديم ولنجوم ونجمات الزمن الجميل ومنهم وردة وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغيرهم.

برنامج واحد من الناس

برنامج “واحد من الناس” يعرض في التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.

