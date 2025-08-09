السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
ثقافة وفنون

مروة ناجي ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

عمرو الليثي، فيتو
عمرو الليثي، فيتو

 

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، المطربة مروة ناجي في حلقة الغد الأحد من برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة.

 

وتشدو مروة ناجي خلال اللقاء بباقة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، كما تتحدث عن أبرز المحطات في مسيرتها وأقرب الأغاني الي قلبها وانطلاقتها وبدايتها الفنية.

 

وتكشف مروة ناجي خلال الحلقة عن حبها للطرب القديم ولنجوم ونجمات الزمن الجميل ومنهم وردة وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغيرهم.

 

برنامج واحد من الناس

 

برنامج “واحد من الناس” يعرض في التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.

 

 

 

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس قناة “الحياة

