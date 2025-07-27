يوسف معاطي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس" اليوم

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الكاتب والمؤلف يوسف معاطي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد في جزء ثالث من حوار البرنامج معه.

ويكشف يوسف معاطي أسرارا لم تذع من قبل ومفاجآت عن الأزمات التي حدثت مع الرقابة بسبب أعماله الفنية ومنها فيلم "طباخ الرئيس" وكيف تم الاعتراض عليه ثم الموافقة عليه وأسباب ترشيح طلعت زكريا وخالد زكي، ويفجر مفاجأة عن الفنان الذي كان مرشحا لتقديم دور الرئيس قبل الفنان خالد زكي.

ماجدة الصباحي

كما يتحدث عن الفنانة ماجدة الصباحي والتي تحدثت معه ورغبتها في تقديم فيلم كوميدي من تأليفه ولكن المشروع لم يكتمل، وايضًا المطربة وردة والتي قالت انها انتظرت يوسف معاطي خمس سنوات من أجل مسلسل " آن الأوان " والذي خرج إلى النور بعد ذلك.

وأيضا يتحدث عن مشروع التعاون مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وطلبها ان يكون التعاون من خلال فيلم عن " الباليرينا " والتي تتزوج من شخصية هامة تعمل في مؤسسة القضاء ولكن القدر لم يمهلها.

كما يتحدث عن الفنان العالمي عمر الشريف حيث تم الاتفاق بينهما علي مشروع فيلم "إشاعة حب" الجزء الثاني وكانت الفنانة ماجدة الخطيب مرشحة لدور زوجة الفنان الراحل يوسف وهبي.

برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج "واحد من الناس" اليوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساء على شاشة قناة الحياة.

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