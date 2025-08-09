محافظة الإسكندرية تبدأ تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن البدء في تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) بدايةً من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية باستكمال مراحل استراتيجية وخطة المحافظة للحد من الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية، واستجابةً لشكاوى المواطنين.

يتضمن المشروع إضافة ٤ حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 حارات (4 حارات في كل اتجاه)، بما يحقق سيولة مرورية بمناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بالكثافة المرورية.

ويتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى منها فى المسافة من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا، وتستغرق مدة تنفيذها 45 يومًا بواقع ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.

و تنوه المحافظة إلى أنه استجابة لشكاوى المواطنين من وجود إصابات بعدد من الأشجار وتعرضها للتآكل بما يمثل خطورة على المارة والمركبات، سيتم استبدال هذه الأشجار، أسوةً بما تم بمشروعات التحسينات المرورية السابقة وذلك بزراعة أنواع ملائمة تضيف لمسات جمالية مثل أشجار الجاكراندا والبونسيانا والبلتفورم مع التدعيم بالنباتات العطرية مثل مسك الليل والعتر البلدي والريحان وذلك بالجذر الوسطي.

أما بالنسبة للأرصفة علي جانبي الطريق تم اختيار أشجار لا تعيق حركة المشاة ومنتظمة النمو حتي لا تتعارض مع واجهات المباني والخدمات مثل شجرة السرو الإيطالي مع التدعيم بشجيرات مثل التويا والجهنمية وكذلك النباتات العطرية والزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بأعمال التشجير وفق الهوية البصرية للطرق.

أكدت محافظة الإسكندرية أن أعمال التوسعة الجديدة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى الناجحة من أعمال التحسينات بمنطقة تقاطع الغزالتين وكلية الهندسة والإبراهيمية، إلى جانب توسعة شارع جواد حسني.



وناشدت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين وقائدي المركبات التعاون والالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات الميدانية الصادرة عن الأجهزة التنفيذية وادارة المرور بالإسكندرية طوال فترة تنفيذ المشروع، بما يضمن سلامة الجميع ويسهم في سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.