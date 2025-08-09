السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الإسماعيلي لمباراة بتروجت في الدوري الممتاز

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

أعلن الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل الدراويش أمام بتروجت، في افتتاحية الدوري المصري الممتاز، والتي تجري على ستاد الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلي ضد بتروجت 

حراسة المرمي: عبد الله جمال. 

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد عمار عبد الكريم مصطفى وعبد الله محمد. 

خط الوسط: عبد الرحمن الدح وعبد الرحمن كتكوت ومحمد كونتا ومحمد خطاري. 

خط الهجوم: مروان حمدي ومحمد زيدان. 

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، ومحمد إيهاب ومحمد بحيري وحسن منصور وأمير عبد السلام ومحمود أوتاكا ونادر فرج وإريك تراوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلي ميلود حمدي بتروجت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

تشكيل مودرن سبورت في مواجهة الأهلي بالدوري

سموحة وطلائع الجيش يتعادلان 1-1 في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز

زد يفتتح مشواره في الدوري بالفوز علي المقاولون بثنائية نظيفة (صور)

الشناوي وبن شرقي على رأس بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت

الأكثر قراءة

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

زيزو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

كرة اليد، مصر تفوز على اليابان في مونديال الناشئين

بلاغ للنائب العام يتهم البيج ياسمين بنشر فيديوهات تفسد الذوق العام

مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads