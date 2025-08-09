تشكيل الإسماعيلي لمباراة بتروجت في الدوري الممتاز

أعلن الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل الدراويش أمام بتروجت، في افتتاحية الدوري المصري الممتاز، والتي تجري على ستاد الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلي ضد بتروجت

حراسة المرمي: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد عمار عبد الكريم مصطفى وعبد الله محمد.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح وعبد الرحمن كتكوت ومحمد كونتا ومحمد خطاري.

خط الهجوم: مروان حمدي ومحمد زيدان.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، ومحمد إيهاب ومحمد بحيري وحسن منصور وأمير عبد السلام ومحمود أوتاكا ونادر فرج وإريك تراوري.

