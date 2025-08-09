تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات.. الكليات والمعاهد المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يترقب طلاب الدبلومات الفنية، الإعلان عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، لكي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم والحصول على مكان في الجامعات الحكومية.

ومن المعروف أن طلاب الدبلومات الفنية يقومون بتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، في مرحلة واحدة، حيث يتم فتح باب تسجيل الرغبات لجميع الطلاب مرة واحدة.

موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية

أكدت مصادر بـوزارة التعليم العالي، ان تنسيق الدبلومات الفنية ينطلق عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة 2025، حيث تنتهي المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وكشفت المصادر أن تنسيق الدبلومات الفنية يبدأ في مطلع شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن طلاب الدبلومات الفنية أماكنهم محجوزة بالجامعات، وفقا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير الكليات والمعاهد المتوقعة لطلاب الدبلومات الفنية، وفقا لدليل قبول طلاب الدبلومات الفنية، الذي حدده المجلس الأعلى للجامعات.

كليات تقبل طلاب الدبلومات التجارية نظام 3 و5 سنوات

كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه)

كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بالزقازيق

كلية التكنولوجيا إدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة تشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كلية الحقوق (انتظام– انتساب موجه)

كلية التربية جامعة حلوان (قسم إعداد معلم الحاسب)

كلية التربية النوعية بدمياط (قسم إعداد معلم الحاسب)

المعاهد الفنية التجارية "شعبة نظم المعلومات" بالفرقة الثانية بالمعاهد العليا، شعبة "نظم المعلومات الإدارية".

المعاهد الخاصة المتوسطة من الشعب التجارية والإدارية بالفرقة الأولى بالمعاهد العالية الخاصة "شعبة نظم المعلومات الإدارية".

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات

كليات الهندسة

كليات الفنون التطبيقية بالشعب الآتية (نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الأوفست "من خريجي المعاهد الفنية الصناعية").

كليات الفنون الجميلة (فنون) تخصص ترميم آثار فقط

كليات الفنون الجميلة (عمارة)

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كليات التربية النوعية

كليات التربية بحلوان والسويس والمنيا

كليات الاقتصاد المنزلي تخصص(ملابس جاهزة) فقط

كلية الزراعة بمشتهر شعبة بيولوجي

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كليات الآثار

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

المعاهد الهندسية العالية الخاصة.

كليات تقبل طلاب الدبلومات الزراعية نظام 3 سنوات

كلية الزراعة بمشتهر ببنها

كلية الزراعة قناة السويس

كلية الزراعة المنصورة

كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية

كلية الزراعة الوادي الجديد

كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة العلوم الزراعية) الزقازيق

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

كلية التربية بشبين الكوم المنوفية

كلية التربية كفر الشيخ

كلية التربية دمنهور

كلية التربية طنطا

كلية التربية المنيا

المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (المطرية – الإسكندرية – بورسعيد – قنا)

المعاهد الفنية للسياحة والفنادق " شعبة المطاعم "(المطرية – الإسكندرية – قنا)

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية للسياحة والفنادق 2025

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

معهد فني فنادق المطرية شعبة المطاعم فقط

معهد فني فنادق الإسكندرية شعبة المطاعم فقط

معهد فني فنادق بورسعيد

معهد فني فنادق قنا شعبة المطاعم فقط

معهد فني فنادق المطرية "شعبة مطاعم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.