الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

إصابة سيدة و3 فتيات إثر انفجار أسطوانة غاز بأبوالنمرس

انفجار اسطوانة غاز
انفجار اسطوانة غاز

أصيبت سيدة و3 فتيات أشقاء بحروق إثر انفجار اسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة أبو النمرس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


انفجار اسطوانة غاز بأبو النمرس
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بإنفجار إسطوانة غاز داخل منزل بعزبة أبو جنيدي بدائرة مركز شرطة أبو النمرس،  وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصابة ربة منزل تدعى "نادية فرح 32 سنة" و"ميادة 16 سنة" وشقيقتيها "ميادة 16 سنة" و"تقى عامان" بحروق بالوجه والذراعين والرقبة، إثر انفجارإسطوانة غاز داخل المنزل، وتم نقل المصابين إلي المستشفي  لتلقي العلاج اللازم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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أبو النمرس انفجار اسطوانة غاز بأبو النمرس انفجار اسطوانة غاز مركز شرطة أبو النمرس أمن الجيزة

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