ضوابط وشروط التحويل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورًا يحدد ضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استنادًا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، بهدف تنظيم الإجراءات وضمان تحقيق مصلحة الطلاب.

الأزهر الشريف يصدر ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026

وأوضح المنشور أن التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم يقتصر على طلاب الصفوف المناظرة للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وفقًا للقواعد المحددة، مع مراعاة المواد العلمية والشرعية التي درسها الطالب، وعدم السماح بالتحويل في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

كما نص على شروط خاصة بالتحويل من وإلى المعاهد الأزهرية، منها اجتياز اختبارات تحريرية في القرآن الكريم واللغة العربية والمواد المقررة.

كما شمل القرار ضوابط التحويل إلى المدارس الرسمية والمتميزة للغات والخاصة للغات، حيث يشترط أن يكون الطالب في المستوى الأول من الصف، وألا يتجاوز سنه الحد المقرر، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التحويل، والتي تبدأ من 10 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2025.

وشدد القطاع على ضرورة التزام الإدارات التعليمية والمعاهد بتنفيذ ما ورد بالمنشور، وعدم إجراء أي تحويلات خارج الضوابط المحددة، حرصًا على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

