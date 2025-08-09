السبت 09 أغسطس 2025
حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

حافلة النادي الأهلي
حافلة النادي الأهلي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بـ  النادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، منذ قليل إلي استاد القاهرة الدولي، استعدادا لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام نظيره فريق مودرن سبورت، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وعقد الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، أكد خلالها على العديد من الجوانب المتعلقة بخطة اللعب والمهام المطلوبة من الجميع خلال اللقاء.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويسعى المارد الأحمر، حامل اللقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، إلى بداية مثالية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة الحفاظ على لقبه، فيما يطمح مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة.

فيما يأمل فريق مودرن سبورت في تقديم مواجهة قوية أمام النادي الأهلي، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي سعيا في تقديم تقديم أداء مغاير عن الموسم الماضي والذي كان  في الفريق قريبا من الهبوط، قبل قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط.  

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

