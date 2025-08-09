السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

ندوة وزارة الأوقاف
ندوة وزارة الأوقاف

نظَّمت وزارة الأوقاف ندوة توعوية للنشء بمسجد الحديد والصلب بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بعنوان "آداب الطريق واحترام إشارات المرور"، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي، بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى الأجيال الصاعدة، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الواعظة عزيزة بريقع.

 

التوجيهات حول السلوكيات الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها الطفل أثناء السير في الطريق

وخلال الندوة، قدَّمت الواعظة مجموعة من التوجيهات حول السلوكيات الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها الطفل أثناء السير في الطريق، مؤكدة أهمية الالتزام بالآداب العامة، واحترام الآخرين، والحفاظ على النظام، وعدم التعدي على الممتلكات العامة، إضافة إلى الالتزام بإشارات المرور وتعليم الأطفال قواعد العبور الآمن.

وشددت على أن الطريق ليس مجرد ممر، بل مساحة للتعامل الأخلاقي والتعاون، وجزء من مسئولية المسلم في التحلي بالخلق القويم والوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن غرس هذه القيم منذ الصغر يُسهم في إعداد جيل واعٍ يحترم القوانين وحقوق الآخرين، بما يعزِّز مظاهر التحضر في المجتمع ويحد من السلوكيات السلبية.

حماية النشء من المفاهيم المغلوطة، وتنمية وعيهم الديني والوطني

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات تنفذها وزارة الأوقاف بمختلف المحافظات، لحماية النشء من المفاهيم المغلوطة، وتنمية وعيهم الديني والوطني، في إطار جهودها لبناء شخصية متوازنة تقوم على الفهم الرشيد والأخلاق القويمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهر أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السلوكيات الايجابية منطقة البيطاش بالإسكندرية وزارة الأوقاف وزير الأوقاف

مواد متعلقة

للتحذير من مخاطر التشدد، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

من الإسكندرية إلى الصعيد، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 14 مسجدا في 8 محافظات

قرار جديد من وزير الأوقاف بشأن أزمة الـ 17 إمامًا

وزير الأوقاف: المرحلة الحالية تتطلب علماء يحسنون توظيف العلم في خدمة الناس (صور)

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور (فيديو)

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان

«اللي عايز الدح»، طبيب المنصورة يثير غضب النشطاء بعد سخريته من زميلاته بقسم النساء

اشتعال محول كهرباء بسبب مشاجرة بين عائلتين فى قنا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads