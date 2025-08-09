أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2025.8.9

تنشر فيتو أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم السبت، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

409 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

358 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

307 ريالات للبيع

الاسعار العالمية للذهب فى البورصة

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض بنهاية تعاملات أمس الجمعة، إذ تخلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عن مكاسبها، لتتراجع عن مستوياتها القياسية المرتفعة، بعد تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي يوضح موقف البلاد من الرسوم الجمركية على سبائك الذهب

وعند الإغلاق، استقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر عند 3454.1 دولارًا للأوقية ( الأونصة)، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 3,534.10 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 3,396.8 دولارا للأوقية ( الأونصة).

البنوك المركزية والذهب فى البورصات

يكتسب الذهب زخما غير مسبوق وسط تجدد الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين على حد سواء، بعد أن ارتفع سعر الأونصة إلى مستويات قياسية بزيادة 26% خلال النصف الأول 2025، حيث تسابق البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى تعزيز مخزونها من المعدن الأصفر.

مسح أجراه مجلس الذهب العالمي يونيو الماضي أظهر أن 43% من هذه البنوك تخطط لزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس خلال 12 شهرًا مقابل 29% العام الماضي، وهو ما يعكس سعيها للتحوط من التضخم والصدمات السياسية.

هذا الإقبال رفع حجم مشتريات البنوك المركزية لأكثر من ألف طن للسنة الثالثة على التوالي، ودفع بعض الدول إلى إطلاق مبادرات صناعية للاستفادة من الذهب كقطاع اقتصادي مستقل، مثل مشروع "مدينة الذهب العالمية" في بغداد الذي يهدف إلى توطين صناعة الذهب وجعل العراق مركزًا إقليميًا للتجارة.

