السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

سموحة
سموحة

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش في المواجهة بينهما اليوم في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. 

ويستضيف فريق سموحة، في السادسة مساء اليوم السبت، فريق طلائع الجيش باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2025 -2026.

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش 

قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش 

و كشف أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمته لمواجهة طلائع الجيش اليوم في أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة التي أعلنها أحمد عبد العزيز المدير الفني كل من: الهاني سليمان، شريف رضا، وأحمد ميهوب، أحمد حكم، محمد دبش، أحمد عوض، عبد الرحمن عامر، ويوسف عفيفي، عماد فتحي، أحمد فوزي، سمير فكري، الحبيب أحمد، خالد الغندور، محمد كونييه،سمادو، ومحمد مكرونه، صامويل أمادي، عبده يحيى، حسام أشرف، وبابا بادجي.

وفي المقابل، يأمل هيثم شعبان، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، فى العودة بالنقاط الثلاث والفوز من أجل الحصول على دفعة معنوية لمواصلة مشواره البطولة.

ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع عدة صفقات، أبرزها المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو، والأنجولي ديلسون كاموني لاعب زد اف سي، والتونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي، خالد أبو زيادة مدافع بتروجت، ومحمد عاطف لاعب الزمالك، ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب وأحمد سمير، وجودون شيكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموحة طلائع الجيش الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري هيثم شعبان

مواد متعلقة

اليوم، سموحة يستضيف طلائع الجيش في أولى جولات الدوري

الإسماعيلي يواجه سموحة وديا اليوم

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور (فيديو)

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان

«اللي عايز الدح»، طبيب المنصورة يثير غضب النشطاء بعد سخريته من زميلاته بقسم النساء

اشتعال محول كهرباء بسبب مشاجرة بين عائلتين فى قنا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads