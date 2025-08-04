رابط مباشر، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس

تنسيق الجامعات 2025، يبحث طلاب الثانوية العامة عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والتي أعلن وزير التعليم العالي عنها أمس من أجل طباعة بطاقة الترشيح.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الآن على موقع التنسيق الإلكتروني.

للاستعلام عن نتيجتك، برجاء الدخول على الرابط التالي:

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025

أكدت وزارة التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الثانية 2025 سينطلق يوم الأربعاء المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى الأحد 10 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وسيكون متاحًا للطلاب تسجيل الرغبات على مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة.

رابط موقع التنسيق الرسمي



ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 من خلال موقع التنسيق الرسمي الالكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025 رسميًا، عبر موقع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق وذلك فيما يأتي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية 68.75%

الشعبة الأدبية 64.06%

النظام القديم:

الشعبة العلمية 68.29%

الشعبة الأدبية 58.53%

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2025

وتشمل الكليات المتبقية والمتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 عددًا من الأماكن في كليات مثل:

كليات الزراعة

كليات الآداب

كليات التجارة

كليات التربية

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات السياحة والفنادق

بعض المعاهد العليا الحكومية والخاصة

كما ستكون هناك فرص متاحة أمام طلاب علمي علوم وعلمي رياضة في بعض الكليات التي لم تستكمل أعدادها في المرحلة الأولى.

كشف الدكتور جودة غانم المشرف العام على التنسيق بـوزارة التعليم العالي مصير الطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى للتنسيق 2025.

وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن معظم الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى من طلاب الشعبة الأدبية، في حين سجل جميع طلاب شعبتي علوم ورياضة رغباتهم.

الفرصة الثانية للطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

وأوضح أن هؤلاء الطلاب منهم من حصل على منح، ومنهم من تقدم لكليات عسكرية، وكل منهم له ظروفه الخاصة.

وأكد غانم أن من حق هؤلاء الطلاب التقدم للتنسيق من خلال المرحلة الثانية، للحصول على فرصة في الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية خاصة في الشعبة الأدبية.

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