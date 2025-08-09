السبت 09 أغسطس 2025
العدد (674) من «فيتو» وأبرز عناوينه: يوميات قهر الغلابة فى «التأمين الصحى»

الصفحة الأولى من العدد (674) من جريدة فيتو

يوميات قهر الغلابة فى «التأمين الصحى»

مستشفيات بلا أطباء..صيدليات بدون دواء..تعطل الأجهزة الطبية.. تأخر العمليات الجراحية.. ولا عزاء للمرضى

..وعصام كامل يكتب: العلاج.. طريق الذل فى عهد خالد عبد الغفار

ماذا لو عاد معتذرًا؟

أزمة «جزيرة الذهب» كشفت أكذوبة «أقوى شبكة كهرباء فى العالم»..و«مدبولى» يراوغ بالاعتذار

نواب يطالبون الحكومة بالتوقف عن السياسات الانتقامية وتعويض المواطنين عن «المرار الطافح»

3 أسباب وراء عزوف الناخبين عن انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تسونامى الاعتراف بدولة فلسطينية

انتفاضة أوروبية تعاطفًا مع فلسطين.. تخوفات من رد الفعل الأمريكى-الإسرائيلى.. ودبلوماسيون: العالم أدرك أخيرًا أن اليمين المتطرف  يعمل على تصفية القضية

التجنيس..الباب الخلفى لهروب أبطال مصر للخارج

الكفيل

آيفون حديث ودعوة على العشاء وغرفة فندقية فاخرة «عربون محبة» لمناقشة الرسائل الجامعية

حوارات فيتو

اللواء خالد اللبان مساعد الوزير لـ«قصور الثقافة»: إعادة هيكلة الهيئة على رأس أولوياتى..ولا صحة لبيع الأصول

الفائز بـ«النيل» المعماري صالح لمعي: تمنيت إعمار غزة

أحمد السقا: لست مغرورًا ولا متواضعًا.. وانتظرونى فى «هيروشيما»

أمهات  التيك توك

رئيس اتصالات النواب يلوح بإغلاق التطبيق العالمي

التأمين الصحي العمليات الجراحية العلاج خالد عبد الغفار جزيرة الذهب مدبولى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فلسطين التجنيس الكفيل اللواء خالد اللبان صالح لمعي أحمد السقا رئيس اتصالات النواب

