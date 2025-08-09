السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، إصابة 3 عمال في انقلاب سيارة قرب مصنع الأسمنت بالعريش

إصابة 3 عمال في انقلاب
إصابة 3 عمال في انقلاب سيارة قرب مصنع الأسمنت بالعريش

 شهد طريق بغداد – العريش بشمال سيناء اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مصنع الأسمنت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بالمصنع. 

وكانت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء– إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة تلقت إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع في تمام الساعة 11:05 صباحًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد الحميد مصطفى عبدالحميد محمد (35 عامًا) – مصاب بكدمات في الصدر وكدمات متفرقة بالجسم، مع اشتباه خلع بالكتف وجمال عبد الناصر هوي (32 عامًا) – مصاب باشتباه كسر في الفقرات وكدمات بالجسم وأحمد عبد التواب هوي (33 عامًا) – مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه بخلع في الكتف الأيمن.

البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

73% لطب الأسنان و72% للعلاج الطبيعي و64% للهندسة، جامعة سيناء تعلن الحد الأدنى للقبول بكلياتها

  وتجري الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب سيارة ربع نقل سيارات الإسعاف مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء مديرية الشئون الصحية مستشفى العريش مستشفى العريش العام

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

إخماد حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية (صور)

أول تعليق من رئيس جامعة المنصورة على منشور أستاذ الطب «اللي عايز الدح»

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads