بالأسماء، إصابة 3 عمال في انقلاب سيارة قرب مصنع الأسمنت بالعريش

شهد طريق بغداد – العريش بشمال سيناء اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مصنع الأسمنت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بالمصنع.

وكانت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء– إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة تلقت إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع في تمام الساعة 11:05 صباحًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد الحميد مصطفى عبدالحميد محمد (35 عامًا) – مصاب بكدمات في الصدر وكدمات متفرقة بالجسم، مع اشتباه خلع بالكتف وجمال عبد الناصر هوي (32 عامًا) – مصاب باشتباه كسر في الفقرات وكدمات بالجسم وأحمد عبد التواب هوي (33 عامًا) – مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه بخلع في الكتف الأيمن.

وتجري الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

