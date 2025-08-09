السبت 09 أغسطس 2025
تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

 شيّع المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم السبت، جثمان الدكتورة سلمى محمد حبيش طبيبة الامتياز بمستشفى قصر العيني التي وافتها المنية أثناء أداء عملها متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

 وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الطبيبة الراحلة سلمي حبيش بمسجد عبد الحي خليل عقب صلاة الظهر قبل مواراتها الثرى في مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن العميق خيمت على أسرتها وزملائها وأصدقائها الذين قدموا واجب العزاء داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

 وكانت الطبيبة سلمى حبيش قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال نوبتها بالمستشفى، حيث كانت تعمل بنظام شفتين متواصلين دون الحصول على راحة أو تناول وجبات ما تسبب في إصابتها بهبوط حاد.

 وعلى الفور جرى نقلها إلى العناية المركزة لمحاولة إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة.

 

 

 

