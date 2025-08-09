السبت 09 أغسطس 2025
بسبب صيانة الأكشاك، قطع الكهرباء عن 10 مناطق في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة السنوية على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادي، سوف يتم فصل التيار الكهربي اليوم السبت الموافق 2025/8/9 من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.


وعن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي: “مدرسة التجارة، خلف المخابز، شارع بورسعيد، بنك التسليف، شارع التحرير، شارع السلاكين، مدرسة الثانوية بنات، ورشة مجلس المدينة، مطاحن ناصر، التقسيم المخالف”.
 

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

