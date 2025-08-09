الأونروا: إسرائيل تمنع حليب الأطفال واللقاحات عن غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا ” اليوم السبت: “لا يمكن للإنزال الجوي أن يكون بديلا للمعابر البرية لإدخال مساعدات إلى غزة”.

وأضافت الأونروا أن إسرائيل تصر على منع دخول حليب الأطفال واللقاحات وما يصل للقطاع نقطة في بحر والأعداد الحقيقية لوفيات الجوع وسوء التغذية أعلى من المعلن بكثير.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن شهداء منتظري المساعدات اليوم في غزة ارتفع إلى 8 فلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 4 من منتظري المساعدات.

الأونروا: غزة تحتاج إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن هناك حاجة إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية إلى قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن المساعدات يجب أن تصل على نطاق واسع في قطاع غزة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة.

