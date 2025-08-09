المركزي الروسي يرفع الروبل أمام الدولار ويخفضه مقابل اليورو

واصل البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، رفع سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي، بواقع 39 كوبيكا أمام الدولار الأمريكي الذي سجل مستويات 79.77 روبل.

سعر صرف الروبل الروسي

في حين نزل سعر الروبل مقابل اليورو بمقدار 22 كوبيكا إلى مستويات 92.88 روبل، وتراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات إلى مستوى 11.06 روبل، بحسب شبكة إرم بنزنس.

تراجع التضخم في روسيا

انخفض معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 8.77% خلال الأسبوع الممتد من 29 يوليو الماضي إلى 4 أغسطس الجاري، مُنخفضًا من 9.02%% تم تسجيلها في الأسبوع السابق، وفق ما أعلنته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

وحسب تقرير الوزارة، نزل معدل التضخم الأسبوعي في أسعار المستهلكين 0.13% خلال الفترة ذاتها، وهو انخفاض مرتبط بشكل رئيس بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، خاصة الفواكه والخضروات التي تراجعت 4.6%.

وأوضح التقرير أن التضخم الأسبوعي يتباطأ بوتيرة أسرع، ما قد يعزز احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

المركزي الروسي يقرر خفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%، وهو أكبر خفض لسعر الفائدة في البلاد منذ مايو 2022، ليواصل المركزي الروسي الحفاظ على مستوى تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.

جاء هذا القرار كما كان متوقعًا على أمل إنعاش الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي، بعد أن أظهرت بيانات عديدة تباطؤ التضخم.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بشكل أسرع من المتوقع في السابق.

وتمثل هذه الخطوة أكبر انخفاض منذ مايو 2022، عندما خفض المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مع تعافي الاقتصاد من الصدمة الأولية الناجمة عن العقوبات الغربية في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما يتوقع التقرير أن ينخفض التضخم السنوي إلى ما بين 6.0% و7.0% في عام 2025، ثم يعود إلى 4.0% في عام 2026، ويبقى عند المستوى المستهدف بعد عام 2026.

