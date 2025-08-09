السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي الروسي يرفع الروبل أمام الدولار ويخفضه مقابل اليورو

الروبل الروسي
الروبل الروسي

واصل البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، رفع سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي، بواقع 39 كوبيكا أمام الدولار الأمريكي الذي سجل مستويات 79.77 روبل.

سعر صرف الروبل الروسي

في حين نزل سعر الروبل مقابل اليورو بمقدار 22 كوبيكا إلى مستويات 92.88 روبل، وتراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات إلى مستوى 11.06 روبل، بحسب شبكة إرم بنزنس.

تراجع التضخم في روسيا 

انخفض معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 8.77% خلال الأسبوع الممتد من 29 يوليو الماضي إلى 4 أغسطس الجاري، مُنخفضًا من 9.02%% تم تسجيلها في الأسبوع السابق، وفق ما أعلنته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

وحسب تقرير الوزارة، نزل معدل التضخم الأسبوعي في أسعار المستهلكين 0.13% خلال الفترة ذاتها، وهو انخفاض مرتبط بشكل رئيس بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، خاصة الفواكه والخضروات التي تراجعت 4.6%.

وأوضح التقرير أن التضخم الأسبوعي يتباطأ بوتيرة أسرع، ما قد يعزز احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

المركزي الروسي يقرر خفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%، وهو أكبر خفض لسعر الفائدة في البلاد منذ مايو 2022، ليواصل المركزي الروسي الحفاظ على مستوى تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.

جاء هذا القرار كما كان متوقعًا على أمل إنعاش الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي، بعد أن أظهرت بيانات عديدة تباطؤ التضخم.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بشكل أسرع من المتوقع في السابق.

وتمثل هذه الخطوة أكبر انخفاض منذ مايو 2022، عندما خفض المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مع تعافي الاقتصاد من الصدمة الأولية الناجمة عن العقوبات الغربية في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بعد حسم المركزي الروسي والتركي والأوروبي أسعار الفائدة، تعرف على موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

عقب قرار الفائدة.. البنك المركزي الروسي يواصل خفض سعر الروبل أمام الدولار

كما يتوقع التقرير أن ينخفض التضخم السنوي إلى ما بين 6.0% و7.0% في عام 2025، ثم يعود إلى 4.0% في عام 2026، ويبقى عند المستوى المستهدف بعد عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركزي الروسي البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة التضخم أسعار المستهلكين الروبل الروسي سعر صرف الروبل الروسي

مواد متعلقة

عقب قرار الفائدة.. البنك المركزي الروسي يواصل خفض سعر الروبل أمام الدولار

المركزي الروسي يخفض الروبل مع ترقب لقرار الفائدة اليوم

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads