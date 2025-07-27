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اقتصاد

بعد حسم المركزي الروسي والتركي والأوروبي أسعار الفائدة، تعرف على موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

الفيدرالى الأمريكي،
الفيدرالى الأمريكي، فيتو

يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعا حاسما في نهاية الشهر الجاري لحسم أسعار الفائدة وسط ضغوطات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الفائدة.

ويعقد اجتماع الفيدرالي القادم يوم 30 يوليو 2025 لحسم أسعار الفائدة الأمريكية.

 

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية 

 

ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50 بالمئة خلال الاجتماع القادم والذي يؤثر بصورة كبيرة على السياسة النقدية فى العديد من دول العالم ودول الخليج.

وقامت العديد من البنوك مثل تركيا وروسيا والمركزى الأوروبي  بحسم أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري 

البنك المركزى الروسى 

 

قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، مشيرا إلى الانخفاض الأسرع من المتوقع لضغوط التضخم وتباطؤ الطلب المحلي.

وأعلن مجلس مديري البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسية من 20% إلى 18%، بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الشهر الماضي، والذي كان الخفض الأول للفائدة الروسية منذ 2022.

البنك المركزي الأوروبي

 

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة، وسط استمرار حالة الغموض بشأن خطر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2% نزولا من 2.25%، في إقرار منه بأن التضخم بات تحت السيطرة لكن توقعات الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو تتراجع وسط مخاطر اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

البنك المركزي التركي 

 

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى 43‭‭ ‬‬% اليوم الخميس، متجاوزا التوقعات ليستأنف دوره التيسير النقدي التي توقفت بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تستقر الأسواق منذ ذلك الحين ويواصل التضخم التراجع.

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