السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عقب قرار الفائدة.. البنك المركزي الروسي يواصل خفض سعر الروبل أمام الدولار

الروبل الروسي
الروبل الروسي

واصل البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، خفض سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي واليورو، وذلك عقب خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة، حيث تراجع سعر صرف الروبل بواقع 69 كوبيكا أمام الدولار الذي سجّل مستويات 79.55 روبل.

خفض سعر صرف الروبل 

كما نزل سعر الروبل بمقدار 1 كوبيك مقابل اليورو إلى مستويات 93.35 روبل. فيما ظل سعر صرف ثابتًا أمام اليوان الصيني عند مستوى 11.06 روبل، بحسب إرم بزنس.

خفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الروسي، أمس الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%، وهو أكبر خفض لسعر الفائدة في البلاد منذ مايو 2022، ليواصل المركزي الروسي الحفاظ على مستوى تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.

جاء هذا القرار كما كان متوقعا على أمل إنعاش الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات عديدة تباطؤ التضخم.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان إن الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بشكل أسرع من المتوقع في السابق.

المركزي الروسي يخفض الروبل مع ترقب لقرار الفائدة اليوم

البنك المركزي الروسي يقرر خفض الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

وتمثل هذه الخطوة أكبر انخفاض منذ مايو 2022، عندما خفض المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مع تعافي الاقتصاد من الصدمة الأولية الناجمة عن العقوبات الغربية في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما يتوقع التقرير أن ينخفض التضخم السنوي إلى ما بين 6.0% و7.0% في عام 2025، ثم يعود إلى 4.0% في عام 2026، ويبقى عند المستوى المستهدف بعد عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الروبل سعر صرف الروبل البنك المركزي الروسي خفض أسعار الفائدة التضخم تعزيز النمو الاقتصادي سعر الروبل

مواد متعلقة

البنك المركزي الروسي يقرر خفض الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

المركزي الروسي يخفض الروبل مع ترقب لقرار الفائدة اليوم

تراجع النقد الأجنبي في روسيا نتيجة تحول المعاملات إلى اليوان الصيني

الأكثر قراءة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)

عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

ملامح حركة تنقلات الشرطة 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريح سعاد صالح، الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة تعاطي الحشيش

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة مواد تموينية؟ دار الإفتاء تجيب

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

المزيد
الجريدة الرسمية