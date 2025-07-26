عقب قرار الفائدة.. البنك المركزي الروسي يواصل خفض سعر الروبل أمام الدولار

واصل البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، خفض سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي واليورو، وذلك عقب خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة، حيث تراجع سعر صرف الروبل بواقع 69 كوبيكا أمام الدولار الذي سجّل مستويات 79.55 روبل.

خفض سعر صرف الروبل

كما نزل سعر الروبل بمقدار 1 كوبيك مقابل اليورو إلى مستويات 93.35 روبل. فيما ظل سعر صرف ثابتًا أمام اليوان الصيني عند مستوى 11.06 روبل، بحسب إرم بزنس.

خفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الروسي، أمس الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%، وهو أكبر خفض لسعر الفائدة في البلاد منذ مايو 2022، ليواصل المركزي الروسي الحفاظ على مستوى تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.

جاء هذا القرار كما كان متوقعا على أمل إنعاش الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات عديدة تباطؤ التضخم.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان إن الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بشكل أسرع من المتوقع في السابق.

وتمثل هذه الخطوة أكبر انخفاض منذ مايو 2022، عندما خفض المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مع تعافي الاقتصاد من الصدمة الأولية الناجمة عن العقوبات الغربية في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما يتوقع التقرير أن ينخفض التضخم السنوي إلى ما بين 6.0% و7.0% في عام 2025، ثم يعود إلى 4.0% في عام 2026، ويبقى عند المستوى المستهدف بعد عام 2026.

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