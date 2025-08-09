السبت 09 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

أكاديمية الفنون تطلق بوستر مهرجان مسرح العرائس

مهرجان القاهرة لمسرح
مهرجان القاهرة لمسرح العرائس، فيتو

 أزاحت أكاديمية الفنون الستار عن بوستر مهرجان العرائس الرسمي لدورته الجديدة، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

 وجاء تصميم البوستر على يد الفنان أحمد فؤاد صدقي، وتصوير الفنان ميدو هود، ليجسد عالمًا كاملًا من البهجة والخيال.

يضم البوستر مجموعة متنوعة من العرائس ذات الملامح المبهجة، تتوسطها شخصية الأراجوز الشهيرة بزيه التقليدي الأحمر وابتسامته المرحة، وعدد من الشخصيات الأخرى التي تمثل تنوع هذا الفن وثراءه، وتتوزع العرائس في تكوين بصري متناسق، وكأنها على خشبة مسرح مصغرة تدعو المشاهد للدخول إلى عالمها.

ألوان البوستر جاءت نابضة بالحياة، حيث تتداخل الدرجات المشرقة مع خلفية دافئة، مما يعكس أجواء المهرجان الاحتفالية. أما الخطوط والنصوص، فجاءت واضحة وبسيطة، لتترك المجال للصورة أن تحكي قصتها وتوصل رسالة المهرجان.

توجه المهرجان بخالص الشكر والتقدير إلى أسرة الفنان الكبير ناجي شاكر – رائد تصميم العرائس في مصر – على دعمهم المعنوي، وإلى الدكتورة أمنية أحمد وكيل كلية الفنون الجميلة، تقديرًا لمساهمتها الفعالة في إتمام هذا العمل الفني الذي سيكون الواجهة البصرية للدورة الجديدة.

البوستر ليس مجرد صورة دعائية، بل لوحة مليئة بالشخصيات التي تنبض بالحياة، في وعد بأسبوع من العروض والبهجة، حيث يجتمع الأراجوز ورفاقه ليحكوا للجمهور حكايات لا تُنسى.

