أكاديمية الفنون: أشرف زكي حقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الأكاديمية

أكدت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في بيان لها أن الدكتور أشرف زكي الرئيس السابق للأكاديمية، حقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ أكاديمية الفنون.

بيان أكاديمية الفنون

وجاء في بيان أكاديمية الفنون أنه “تثمينًا لدوره في رئاسة أكاديمية الفنون ولما قدمه وما يزال للأكاديمية وأبنائها ومعاهدها، تفخر أكاديمية الفنون بالدور الرائد الذي قدمه الدكتور أشرف زكي للأكاديمية، ليس فقط في سنوات رئاسته ولكن منذ كونه أستاذًا وعميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية”.

وتابع البيان أن الأكاديمية شهدت في فترة رئاسة أ.د أشرف زكي جهدًا غير مسبوق وغير قابل للتكرار، فقد كانت الأكاديمية ومنذ انتهاء رئاسة الأستاذ الدكتور فوزي فهمي متوقفة عن تحقيق مشروعات وإنجازات عملاقة، مع احترام وتقدير الأكاديمية لرؤسائها المتعاقبين حتى توليه المسؤولية”.

وتابع البيان: “وفي فترة رئاسته للأكاديمية شهدنا مئات الإنجازات التي كانت وستظل يشار إليها بالبنان، ومنها التأسيس الجديد لفرع الأكاديمية بالإسكندرية وبيت الفن ودار الضيافة وتأثيث مدارس الفنون وتأسيس المدارس التكنولوجية وغيرها وغيرها من الإنجازات التي ستظل شاهدةً وإلى الأبد على فترة ذهبية من فترات النجاح وتحقيق المستحيل”.

واختتم البيان: “وأكاديمية الفنون في الوقت الذي تحتفظ فيه بالجميل لكل محبيها المخلصين، ترسّخ بهذه الشهادة قاعدةًً في العمل والبناء، كجزء لا يتجزأ من رفعة الفن والإبداع، الذي يخلّد القائمين عليه، خلودًا كالذي تشهد به الأكاديمية للأستاذ الدكتور الفنان أشرف زكي الذي تفتخر به أكاديمية الفنون وكل موقع ومجال عمل به”.

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