أشرف زكي الأب الروحي لأكاديمية الفنون.. سجل ناصع من الإنجازات 2018-2021

شهدت أكاديمية الفنون خلال فترة رئاسة الدكتور أشرف زكي "الأب الروحي" للأكاديمية كما يحب أن يسميه طلابه وعلى مدار أكثر من عامين، وتحديدا خلال الفترة من 2018 حتى مطلع 2021، تطورا كبيرا على كافة المستويات.

أشرف زكي الأب الروحي لأكاديمية الفنون

أشرف زكي الذي كانت بدايته من سلم معهده المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي يعتز بانتمائه لهذا الصرح الفني الكبير ليس في مصر وحدها لكن في الشرق الأوسط وأفريقيا، تدرج في العمل الأكاديمي على مدار سنوات طويلة، تعلق به طلابه حتى الآن فمجرد تواجده داخل الأكاديمية أو بين جنبات معهد الفنون المسرحية رغم تقاعده قبل قرابة الأربعة أعوام، تشعر بحالة الحب والتقدير والاحترام بين الطلاب وهيئة التدريس وكذلك عمال المعهد بشكل خاص والأكاديمية بشكل عام.

لم يكتف أشرف زكي بهذا الحب والتقدير وركن إليه فور توليه عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية أو بعد ذلك رئيسا للأكاديمية في عام 2018، لكن اتسمت سنوات رئاسته في كلا المنصبين بالنشاط الكبير على مستوى التطوير ونقل الأكاديمية لتواكب الحداثة والتطور.

الأمر الذي جعل طلابه من أبناء الأكاديمية يوجهون له الشكر عندما أحيل للتقاعد وأطلق طلاب الأكاديمية وقتها وتحديدا في صيف 2021 حملة تحت عنوان "شكرا أشرف زكي" تضمنت كتيب أصدره الطلاب أنفسهم عن إنجازات الأكاديمية والتطوير الكبير الذي شهدته إبان تولي الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، رئاستها.

شكرا أشرف زكي.. تلقي الضوء على إنجازاته

و ألقت الحملة وقتها الضوء على عدد كبير من الإنجازات التي تمت منذ عام 2018 وحتى صيف 2021، وكيف تمت استعادة روح الابتكار والعمل الأكاديمي في فنون المسرح والسينما والموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والدراما الموسيقية والديكور والإضاءة، فضلا عن استكمال كل خطط تطوير معاهد الأكاديمية والمواقع والوحدات والفرق الأكاديمية وتحديثها.

تنشيط مسارح الأكاديمية وتقديم الخدمة للجمهور

وتناول الكتيب تفاصيل تنشيط مسارح أكاديمية الفنون واستثمار الأماكن المفتوحة، والخروج للناس وتقديم الخدمة الثقافية والفنية للجماهير من الحركة الدائبة وليس الثبات في المواقع، كي يستعيد الشعب المعرفة والخبرة والبهجة.

بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص وإدخال مفهوم تسويق واستثمار المنتج الفني والثقافي، بغرض عرضه على شريحة أکبر من الجمهور، مما يوفر مصادر جديدة لتمويل عمليات الإنتاج الفني.

النظم الرقمية وتطوير الهيكل الإداري

اهتمت الحملة أيضا بالإشارة لاستخدام النظم الرقمية لبناء قاعدة بيانات تشمل المواقع والعاملين والأنشطة، فضلا عن التنمية البشرية، بتطوير الهيكل الإداري ووسائل التعليم وكافة الصيغ الإدارية والتعليمية، ووضع خطة لتطوير فرق الأكاديمية بشكل منهجي وعلمي لرفع قدرتها سواء على مستوى البناء والتجهيزات أو على مستوى العنصر البشري.

كما تم التنسيق مع وسائل الاتصال الأكثر جماهيرية، مثل التليفزيون والفضائيات ووسائط البنية الرقمية والشبكة العنكبوتية، لتطوير أساليب الترويج لمنتجات الأكاديمية في كافة الفنون، ونشر الثقافة الراقية بين الجماهير العريضة.

انجازات البنية الأساسية والعلمية

في نفس السياق، تناول الكتيب الإنجازات التي تحققت على مستويات البنية الأساسية والبنية العلمية والبنية الثقافية والفنية، حيث تم إمداد عدد من المباني التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة بكافة التجهيزات، من أثاث وأجهزة ووسائل تعليمية، وتم تشغيلها على الفور لتصبح محط أنظار المتخصصين والمثقفين والمهتمين بالفنون ومناهج دراستها.

معهد الفنون الشعبية ومتحفه ومعهد النقد الفني وقاعة ثروت عكاشة

ومن أبرز هذه الإنجازات على مستوى البنية الأساسية، افتتاح متحف الفنون الشعبية بعد الانتهاء من تشطيب وتجهيز ووضع التصور السنوجرافي لمقتنياته، واستقبال مجموعة كبيرة من أبرز المقتنيات الدالة على ثقافات المدن، والانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للفنون الشعبية وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج تعليم مواد الفنون.

فضلا عن الانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للنقد الفني وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج دراسة علوم النقد والتذوق الفني.

كذلك الانتهاء من تشطيب وتجهيز مبنى مركز دراسات الفنون الشعبية، والتحضير للبدء في تشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات دراسات الثقافات الشعبية مع دعمها بوسائل الدفاع المدني.

والانتهاء من تشطيب وتجهيز مبنى قاعة ثروت عكاشة للمؤتمرات والندوات، وتشغيله وتوظيفه في إقامة المؤتمرات العلمية الدولية وفق معايير الجودة العالمية، ليصبح واجهة مشرفة لكل الوفود المشاركة من دول العالم في هذه المؤتمرات.

أيضا تم الانتهاء من مشروع الشبكات الخدمية، ومنها أعمال الدفاع المدني والإنذار والحريق، والانتهاء من تجهيز مبنى الإسكان الداخلي للطلاب والخبراء الذي تم بناؤه وتشطيبه.

المستشفى المتطور للطلاب

وفي عهد أشرف زكي أيضا، تم الشروع في تجهيز مبنى المستشفى المتطور للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

فرع أكاديمية الفنون بالشروق

كذلك نجح في وضع حجز الأساس لإنشاء فرع جديد لأكاديمية الفنون المصرية، بمدينة الشروق بالقاهرة، تضم المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للباليه، والمعهد العالي للسينما.

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