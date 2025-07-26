السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

مشادة كلامية بين فليك ولابورتا في مران برشلونة (فيديو)

هانسي فليك،فيتو
هانسي فليك،فيتو

 رصدت عدسات الكاميرا الخاصة بنادي برشلونة، حديثا حادا بين هانسي فليك مدرب برشلونة وخوان لابورتا رئيس النادي خلال تدريبات الفريق التي تقام حاليا في اليابان.

وعلقت صحيفة سبورت الكتالونية قائلة إن هانسي فليك مدرب برشلونة بدا مستاء خلال محادثته مع لابورتا رئيس النادي قبل بداية التدريبات.

 

وتابعت: الأرجح أن غضب فليك بسبب امتعاضه من البداية المتعثرة للجولة التحضيرية بعد أن وصل الفريق بالكاد في الوقت المناسب لبداية حصة تدريبية طويلة، ثم سيخوض أول مباراة له بعد 24 ساعة فقط.

ووصل نادي برشلونة صباح اليوم السبت، إلى اليابان استعدادا لخوض جولته التحضيرية للموسم الجديد.

 

وسبق أن أعلن برشلونة حل أزمة جولته الآسيوية التي نشبت بين النادي والجهة المنظمة، وأدت إلى تعليق مشاركته في المباراة الودية الأحد المقبل أمام فيسيل كوبي الياباني.

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برشلونة هانسي فليك خوان لابورتا صحيفة سبورت فيسيل كوبي الياباني نادي برشلونة

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