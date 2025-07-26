مشادة كلامية بين فليك ولابورتا في مران برشلونة (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرا الخاصة بنادي برشلونة، حديثا حادا بين هانسي فليك مدرب برشلونة وخوان لابورتا رئيس النادي خلال تدريبات الفريق التي تقام حاليا في اليابان.

وعلقت صحيفة سبورت الكتالونية قائلة إن هانسي فليك مدرب برشلونة بدا مستاء خلال محادثته مع لابورتا رئيس النادي قبل بداية التدريبات.

SPORT | فليك بدا مستاء خلال محادثته مع لابورتا قبل بداية التدريبات، الأرجح بسبب امتعاضه من البداية المتعثرة للجولة، بعد أن وصل الفريق بالكاد في الوقت المناسب لبداية حصة تدريبية طويلة، ثم سيخوض أول مباراة له بعد 24 ساعة فقط.pic.twitter.com/xA16xxvd97 — FCB World (@forcabarca_ar) July 26, 2025

وتابعت: الأرجح أن غضب فليك بسبب امتعاضه من البداية المتعثرة للجولة التحضيرية بعد أن وصل الفريق بالكاد في الوقت المناسب لبداية حصة تدريبية طويلة، ثم سيخوض أول مباراة له بعد 24 ساعة فقط.

ووصل نادي برشلونة صباح اليوم السبت، إلى اليابان استعدادا لخوض جولته التحضيرية للموسم الجديد.

وسبق أن أعلن برشلونة حل أزمة جولته الآسيوية التي نشبت بين النادي والجهة المنظمة، وأدت إلى تعليق مشاركته في المباراة الودية الأحد المقبل أمام فيسيل كوبي الياباني.

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