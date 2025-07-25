يامال في مرمى الهجوم، فليك يضع قواعد سلوكية جديدة للاعبي برشلونة بعد الحفلات الصاخبة

قرر المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، وضع قواعد صارمة داخلية للاعبي البارسا خاصة مع انتشار صورهم في العديد من الحفلات الصاخبة خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، أبدى فليك حزمًا في الحد من الظهور الإعلامي المفرط للاعبيه خاصه وأنه يعلم الألماني جيدًا أن تكرار نجاحات الموسم الماضي يتطلب تركيزًا 100% على كرة القدم.

من الآن فصاعدًا، سيتم تقليص مشاركة اللاعبين في الفعاليات الاحتفالية إلى الحد الأدنى، وستُدار الفعاليات التجارية أو الاحتفالات الناتجة عن الحملات التسويقية المختلفة بسرية أكبر، بعيدًا عن الأضواء، ودون أن تؤثر على الجدول اليومي للفريق الأول.

وأكدت الصحيفة أن فليك كان قد شدد قبل أسابيع قليلة على ضرورة التوفيق بين الحياة الخاصة والالتزامات المهنية للاعبي النخبة، ونظرًا لما حدث خلال الأسابيع الأخيرة من انتشار واسع للعروض التجارية والاجتماعية بمشاركة نجوم الفريق الأول، فقد طلب المدرب الألماني تقليص الجدول الاجتماعي إلى أدنى حد ممكن قائلا للاعبيه:" حان الوقت للتركيز بشكل شبه كامل على العمل داخل الفريق".

وتابعت:فليك يريد أن يكون جميع لاعبيه في قمة الجاهزية للمنافسة على جميع الألقاب، الضوضاء الخارجية يمكن أن تزعج وتشتت تركيز اللاعبين، خاصة وأنهم أصبحوا محط أنظار الجميع بسبب شعبيتهم الكبيرة، ولهذا، من المفترض أن تكون هذه الإجراءات مفيدة للفريق كي يتمكن من التركيز بنسبة 100% على الموسم الجديد.

السلطات الإسبانية تعرب عن قلقها

فيما السلطات الإسبانية أعربت عن قلقها البالغ بعد تداول مزاعم تفيد بتوظيف أشخاص من ذوي القامة القصيرة “الأقزام” في حفل عيد ميلاد نجم برشلونة لامين يامال، لتقديم عروض ترفيهية خلال الحفل، الأمر الذي قد يُعتبر انتهاكًا لقانون الإعاقة المعمول به في البلاد.

أما على مستوى الصحافة الدولية، فقد تصدّرت صحيفة Daily Mail البريطانية التغطية بعنوان مثير: “أقزام، نساء شبه عاريات، ونجوم كرة قدم في حفل صاخب”.

الأقزام المشاركين في حفل عيد ميلاد لامين يامال، فيتو

تحقيق حكومي مع يامال

أما صحيفة The Sun فقد كتبت: “يامال يواجه تحقيقًا حكوميًا بعد استئجار أقزام لتقديم عروض في حفل بطابع المافيا”.

L’Équipe كتبت: “يامال يمر بمنعطف صعب في تعلم التعامل مع الشهرة”.

لامين يتجاوز الخطوط الحمراء

أما Le Figaro فقد علّقت: “لامين يتجاوز الخطوط الحمراء، الجناح الأيمن يُتهم، مدعومًا بصور، بتوظيف أقزام لتسلية ضيوفه، وهو أمر غير قانوني”.

أما في إيطاليا، فوصفت La Gazzetta dello Sport ما حدث بأنه “حفلة مبتذلة، الكل الآن يعرف أن يامال بلغ 18 عامًا، ليس بسبب موهبته أو إنجازاته، بل بسبب الجدل الذي أثارته حفلة ميلاده”.

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