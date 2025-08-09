بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على المتهم الأول والثاني بقتل وسرقة نجل سفير سابق داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، بعد إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية الجلسة السابقة لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار أشرف علي الهواري، وعضوية المستشاريين، أحمد عبدالله ومحمد سيد يوسف، والمستشار محمد خالد عبد الوهاب وكيل النائب العام، وبأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

تفاصيل الجلسة السابقة في قتل نجل السفير

في الجلسة السابقة، حضر أفراد أسرة المجنى عليه مرتدين الملابس السوداء والحزن يملأ وجوههم، وحضرت والدة المجنى عليه مرتدية الأسود، وكانت نظرات الحزن كافية لتعكس مدى وجعها.

وطالب دفاع المتهم الأول في قضية قتل نجل سفير مصر السابق، خلال جلسة محاكمة المتهمين، بعرض موكله على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة ٤٥ يومًا، للوقوف على سلامة قواه العقلية.

وقدم الدفاع حافظة من ٥ مستندات، تكشف متابعة المتهم لحالته النفسية في أحد مراكز العلاج النفسي لمدة عامين قبل وقوع الحادث، وأن له تاريخا مرضيا وخضع لاختبارات اكتئابية وانفصالية في أحد مراكز العلاج النفسي، وقد اتضحت إصابته بمرض نفسي وعصبي.

وأفاد بأنه يوجد ملف علاج طبي للمتهم داخل مستشفى الأمراض النفسية، مما يؤكد أن له سابق تاريخ مرض نفسي.

الطب الشرعى: مر يوم على جريمة القتل واكتشاف الجثة

من جانبها كشفت الطبيبة الشرعية، أن درجة تعفن أي جثمان تعتمد على عدة عوامل، منها درجة الحرارة داخل الغرفة، مشيرة إلى أن معاينة جثمان نجل السفير، المجني عليه، تدل على أنه مر يوم على جريمة القتل واكتشاف الجثة.

وأوضحت أن الجثة كانت في حالة تعفن رِمِّيّ لظهور ألوان من التعفن، مما يصعب معه اكتشاف أي جروح بسيطة أو كسور.

إصابات في الصدر والرأس والظهر

وأفادت أنه لا توجد كسور بالقدم وكل الإصابات علوية في الصدر والرأس والظهر، وقدمت الطبيبة الشرعية صورة تثبت سلبية عينات المخدرات للمجني عليه.

وكشفت الطبيبة الشرعية في شهادتها أن الإصابات المتواجدة في الكشف الظاهري والصفة التشريحية في الصدر والظهر هي إصابات طعنية حيوية، تحدث من المصادمة بجسم أو أجسام ذات طرف مدبب أيا كان نوعها سكين أو منشار، فحدثت إصابات في الرئتين وصاحب ذلك نزيف دموي مما أدى للوفاة، كما أن هناك إصابات أخرى حيوية حديثة متواجدة في الأصابع والعظم حدثت من المصادمة بجسم صلب وهي بسيطة ولا شىء لها بإحداث الوفاة.

كما كان هناك تجمعات دموية بالفروة مما يشير إلى أنها إصابات حيوية حديثة جاءت من المصادمة بشيء صلب.

نص أمر إحالة المتهمين بقتل نجل سفير سابق

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم: «م.م.ن»، و«ي.م.أ»، و«إ.ح.ع» وشهرته «البحراوي»، وجميعهم محبوسون؛ وأن الأول والثاني خلال يومي 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه "عمرو. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المٌصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، وتسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وقاموا بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين وسددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط جثة هامدة.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات (سيارة ماركة مرسيدس الرقيمة ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا الرقيمة ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريال سعودي، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المؤثم بالمادة 316 مكرر ثالثًا / ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر إحالة إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.

