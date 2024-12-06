المعمل الكيماوي يحدد مصير عاطلين عثر بحوزتهما على أقراص مخدرة بالشيخ زايد

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة في الشيخ زايد، وطلبت النيابة إعداد تقرير فني بالمضبوطات.

ضبط عاطلين بالاتجار في المخدرات بالجيزة

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، بمدينة الشيخ زايد.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما في الشيخ زايد، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة.

بمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار بالمضبوطات، فحُرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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