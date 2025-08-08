آدم الشرقاوي يكشف سبب إصابته بالاكتئاب بعد فيلم شماريخ

كشف الفنان آدم الشرقاوي تفاصيل تجربته مع المرض الذي مر به، وأبعده عن التمثيل لفترة، موضحا أنه مر بفترة اكتئاب شديد عقب مشاركته في فيلم "شماريخ" عام 2023.

وأوضح "الشرقاوي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء أمس الخميس، المذاع عبر شاشة "ON"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن سبب اكتئابه كان شعوره بأنه لم يعد هو نفسه، وفقدانه الثقة في قدراته، قائلًا: "مكنتش حاسس أصلا إني ممثل شاطر ولا أي حاجة، وكنت بقرأ بوستات على السوشيال ميديا أنه العربي مش مظبوط وغيره، وبدأت أفكر كتير، هو أنا مينفعش أمثل هنا وأعمل الحاجات دي!".

أضاف: "لما أنا نزلت كنت عايز أبني حياة هنا، كنت عايز استقر في مصر شوية، وكنت محتاج صحاب وناس حواليا لأن أهلي في أمريكا، وأنا تربيت في أمريكا، ومكنتش عارف حاجة هنا غير الفريق بتاعي، كنت محتاج شلة، الناس اللي بشوفهم وبقعد معاهم كل يوم، لكن كنت محاط بتعليقات وناس تفكيرهم أثر عليهم جدا".

مشكلة في الكلى

ولفت إلى أنه اكتشف فيما بعد إصابته بمشكلة صحية في الكلى، كانت موجودة قبل فترة الاكتئاب لكنه لم يكن يدري بالأمر، متابعا: "قعدت فترة وزني بيزيد وبينزل بسرعة.. وجسمي كان مليان مية مش راضية تنزل"، موضحا أنه لم يكن يدرك السبب وقتها، رغم التزامه بالتمارين الرياضية، مؤكدا أنه كان يعاني وقتها من ذلك، بجانب تأثير الكلام السلبي ممن كان يظن أنهم أصدقاؤه في ذلك الوقت، ما جعله يدخل في حالة من الاكتئاب

وأشار إلى أن وزنه كان 80 كيلو عندما جاء إلى مصر، وفجأة وصل إلى 95 كيلو، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يفقد 5 كيلو من الوزن الزائد في أسبوع دون أن يفهم السبب، ومع التزامه بالرياضة ظن أنها مجرد زيادة وزن من الأكل.

ونوّه إلى أنه لم يكن يخرج من البيت في تلك الفترة، ولم يكن يستطيع لقاء أي أحد، مردفا: "مكنتش عايز حد يشوفني كده، وعانيت من الحتة دي، والناس كانت بتحاول تنزلني لكن كنت رافض.. فلقيت نفسي قاعد في البيت باكل بس وبتفرج على التليفون، وكان ممكن أقعد 11 ساعة في اليوم على الموبايل عشان مكنتش بعمل حاجة، غير الأكل، وبدأت أشرب سجاير، فكنت بهرب بأي طريقة، فده أثر عليا أكتر، لأني مبشوفش ناس ولا بشوف الناس أصلا".

وأكد أن اعتماده على مشاهدة واستخدام الهاتف فقط في تلك المرحلة، أثر عليه بشكل كبير، وساهم في سوء حالته، مضيفا: "لازم ننزل ونشوف الحياة"، لافتا إلى أنه رفض إخبار زملائه في فيلم "شماريخ" بما يمر به من أزمة نفسية، لأنه لم يكن يرغب في أن يراه الناس ضعيفا ولا يستطيع حل مشكلاته، مضيفا: "معرفتش أسأل حد ازاي يساعدني، لأن عمري ما كنت بسأل عن أي حاجة، طول عمري ماشي بدماغي، معرفتش أقول لحد ساعدني، ومكنتش عايز أعرف أي حد، عشان ده ميأثثرش على شغلي"، مؤكدا أن ذلك التفكير خطأ، وأدركه فيما بعد، حتى عندما كان يحاول البعض مساعدته، كان يرفض ويضع اللوم كاملا على نفسه.

واستطرد آدم الشرقاوي قائلا أنه كان يرفض عروض العمل التي يتلقاها في تلك الفترة، لأنه كان مقتنعا بأنه لا يستطيع تقديم أي شيء، وكان يشعر في تلك المرحلة أنه ليس ممثلا متميزا، بالإضافة إلى أن انتقادات الناس كانت تؤثر فيه، مضيفا: "لما كنت ببص على نفسي في المرايا، مكنتش عارف البني آدم ده مين؟! مكنتش عارف أفكر صح وكل أفكاري كانت سلبية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.