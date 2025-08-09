هل يؤجل رامز جلال عرض فيلم بيج رامي؟

علمت فيتو من أحد أعضاء فريق العمل بفيلم بيج رامي الذي يقوم ببطولته الفنان رامز جلال، أن هناك نية لتأجيل عرض العمل في موسم الصيف الجاري.

وكان محمود كريم مخرج فيلم “بيج رامي” قد اضطر لإعادة تصوير مشهدين من العمل، لغير بطل الفيلم رامز جلال.

وكان الفنان رامز جلال قد انتهى من تصوير مشاهد فيلم “بيج رامي”، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث احتفل فريق العمل بانتهاء التصوير، والتقطوا عددا من الصور التذكارية.

ومن المفترض أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج والميكساج خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لعرضه بموسم الصيف السينمائي الحالي.

مشاركة محمود حافظ في فيلم “بيج رامي”

يشارك الفنان محمود حافظ ضمن أحداث فيلم “بيج رامي” الذي يقوم ببطولته الفنان رامز جلال، ويلعب خلال العمل شخصية عدو رامز، والذي تجمعه به عدد من المواقف الكوميدية.

ويفرض رامز جلال حالة من السرية على أحداث الفيلم ليكون مفاجأة للجمهور، وتساءل البعض عبر وسائل السوشيال ميديا هل سيجسد رامز جلال شخصية مصارع خلال أحداث العمل، وخاصة أنه يحمل اسم "بيج رامي".

وتواصلت “فيتو” مع أحد المقربين من صناع العمل الذي أكد أن العمل ستكون أحداثه كوميدية، ولم يجسد رامز جلال شخصية مصارع ضمن الأحداث.

أبطال فيلم “بيج رامي”

فيلم بيج رامي، بطولة الفنان رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الأتربي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

فيلم “أخي فوق الشجرة”

كان رامز جلال قد شارك في موسم الصيف قبل الماضي بفيلم يحمل اسم “أخي فوق الشجرة”.

