مصرع سائق صعقا بالكهرباء أثناء غسل سيارته داخل محطة وقود بالفيوم

إسعاف، فيتو

لقي سائق من الفيوم مصرعه، صعقًا بالكهرباء أثناء غسيل سيارته داخل محطة بنزين، بمنطقة كوم أوشيم، بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

مصرع سائق صعقا بالكهرباء

 تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من مستشفى طامية المركزي، بوصول سائق إلى قسم الاستقبال جثة هامدة، وتبين من الملاحظة الظاهرية الجثة أنه توفي نتيجة صعق كهربائي، وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية  إلى مستشفى طامية المركزي، وتبين أن "محمد.أ.ع.م" 40 سنة، مقيم بالقرية الثالثة بمنطقة كوم أوشيم، دائرة المركز، تعرض للصعق أثناء غسيل سيارته، بعد أن لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 9-8-2028

تطبيق التشغيل القياسي لمحطات إنتاج مياه الشرب بالفيوم

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

