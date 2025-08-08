الجمعة 08 أغسطس 2025
بيان عاجل من الإمارات بشأن قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وحذرت من تداعيات هذا القرار الكارثية، ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية.

 

قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة

ودعت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وجددت تأكيدها على أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خيارًا سياسيًا بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.

وعبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة تهجيره، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين.

 

موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني

وشددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكدت على أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

