الجمعة 08 أغسطس 2025
خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال يدعي: ولت الأيام التي لم يكن اليهود يدافعون فيها عن أنفسهم

كاتس، فيتو
كاتس، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الجمعة: “تم تفويضي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتصديق على خطط الجيش لتنفيذ قرار المجلس الوزاري المصغر بشأن قطاع غزة”.

 

قرار المجلس الوزاري المصغر بشأن قطاع غزة

وأضاف وزير جيش الاحتلال: "ولت الأيام التي لم يكن اليهود يدافعون فيها عن أنفسهم، وتهديد الدول بفرض عقوبات لن يضعف عزيمتنا".

 

إقامة حكم مدني سلمي بغزة

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الجمعة، قائلا: لن نحتل قطاع غزة بل ذاهبون لتحريره من حركة حماس، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "غزة ستكون منزوعة السلام وسيقام حكم مدني سلمي لا يتبع للسلطة ولا حماس ولا أي منظمة إرهابية أخرى.. إقامة حكم مدني سلمي بغزة سيساعد في تحرير رهائننا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لـ إسرائيل في المستقبل".

