أحدث أسعار المانجو اليوم السبت 9 أغسطس 2025

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 18 صنفًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، وكنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 27 إلى 37 جنيهًا للكيلو.
سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 27 إلى 37 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 28 و34 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.
سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي: 

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 28 و38 جنيهًا للكيلو.
أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 28 و38 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 20 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر مانجو كنت بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر مانجو كيت بين 16 و30 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

