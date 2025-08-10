دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025، أيام قليلة وتحل الأيام البيض من شهر صفر2025، وهي الأيام التي يقوم البعض بصيامها، ويستحب الدعاء فيها لما لهذه الأيام البيض من فضل، فكلنا يعرف فضل صيام الأيام البيض من كل شهر عربي إلا أن البعض يجهل أيضا فضل الدعاء في الأيام البيض وكونها من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء خاصة للصائمين، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025

مع بدء شهر صفر 2025 يبدأ البحث حول موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025، ومن المعروف أن الأيام البيض من الأيام التي رغبت السنة في صيامها وأن فضل صيام هذه الأيام لا يعلمه إلا الله، وأن شهر صفر هو الشهر الثاني من الأشهر الهجرية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025، فإلى التفاصيل.

حكم صيام الأيام البيض وسبب التسمية

اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذهب الجمهور منهم –الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى استحباب كونها أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي والترمذي.

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. متفق عليه.

وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام البيض فرارا من التحديد ومخافة اعتقاد وجوبها، والصحيح المذهب الأول.

وسميت بيضا لبياض لياليها بالقمر، لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: الصواب أن يقال: أيام البيض، لأن البيض من صفة الليالي، أي أيام الليالي البيضاء. اهـ.

فأيام البيض إذا هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وتعرف هذه الأيام بمعرفة بداية الشهر الهجري، ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق له ثلاثين يوما

أسماء شهر صفر

كانت العرب تطلق على الشهور الحالية أسماء غير المعروفة بها حاليًا، وقد أطلقوا عليها ثلاث سلاسل من الأسماء قبل أن تستقر على أسمائها الحالية في مطلع القرن الخامس الميلادي، من ذلك أنهم سموا رمضان: زاهر ونافِق ودَيْمَرَ، وسموا رجبًا: أَحْلَك والأصَمّ وهوْبَل. أما صفر فقد عرفته ثمود باسم مُوجِر، وكانت بقية العرب العاربة تطلق عليه اسم ثقيل، ومن أشهر الأسماء الأخرى التي عرف بها، اسم ناجِر، ويحتمل أن يكون ذلك مشتقًا من النَّجر، أي شدة الحر، إذ كان هذا الشهر يأتي أوان اشتداد الحرارة.

فضل الأيام البيض لشهر صفر 2025

وبالحديث عن الأيام البيض لشهر صفر2025، لابد من الإشارة إلى أن هذه الأيام من الأيام المباركة في كل الشهور العربية وليس فقط شهر صفر، ويستحب فيها أن يدعو المرء الله عز وجل بكل ما يتمنى من خيري الدنيا والآخرة، ويدعو لأهله ولأحبائه، كما أنه من مواسم الخير لما له من فضل عظيم.

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025 الموافق 13، 14، 15 من شهر صفر 2025 كالتالي:

الأيام البيض من شهر صفر هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، وهي الأيام التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا.

في شهر صفر 1447 هـ، ستوافق الأيام البيض الأيام التالية:

الأحد 13 صفر (الموافق 17 أغسطس 2025)،

الاثنين 14 صفر (الموافق 18 أغسطس 2025)،

والثلاثاء 15 صفر (الموافق 19 أغسطس 2025).

يستحب للصائم في الأيام البيض الدعاء بما يفتح الله عليه فليست هناك صيغ محددة للدعاء ويمكن أيضا الاستعانة ببعض صيغ الأدعية المأثورة التي وردت في السنة النبوية ومنها:

اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم صلّ صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما، على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكُرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

