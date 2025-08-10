الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

دعاء الأيام البيض
دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

 دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025، أيام قليلة وتحل الأيام البيض من شهر صفر2025، وهي الأيام التي يقوم البعض بصيامها، ويستحب الدعاء فيها لما لهذه الأيام البيض من فضل، فكلنا يعرف فضل صيام الأيام البيض من كل شهر عربي إلا أن البعض يجهل أيضا فضل الدعاء في الأيام  البيض وكونها من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء خاصة للصائمين، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

 

 

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025

 

 مع بدء شهر صفر 2025  يبدأ البحث حول موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025، ومن المعروف أن الأيام البيض من الأيام التي رغبت السنة في صيامها وأن فضل صيام هذه الأيام لا يعلمه إلا الله، وأن شهر صفر هو الشهر الثاني من الأشهر الهجرية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025، فإلى التفاصيل.

 

 

‫دليل المسجد‬‎
دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

 

حكم صيام الأيام البيض وسبب التسمية

 

 اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذهب الجمهور منهم –الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى استحباب كونها أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي والترمذي.

 

 وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. متفق عليه.

وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام البيض فرارا من التحديد ومخافة اعتقاد وجوبها، والصحيح المذهب الأول.

 

وسميت بيضا لبياض لياليها بالقمر، لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: الصواب أن يقال: أيام البيض، لأن البيض من صفة الليالي، أي أيام الليالي البيضاء. اهـ.

فأيام البيض إذا هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وتعرف هذه الأيام بمعرفة بداية الشهر الهجري، ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق له ثلاثين يوما

 

أسماء شهر صفر

كانت العرب تطلق على الشهور الحالية أسماء غير المعروفة بها حاليًا، وقد أطلقوا عليها ثلاث سلاسل من الأسماء قبل أن تستقر على أسمائها الحالية في مطلع القرن الخامس الميلادي، من ذلك أنهم سموا رمضان: زاهر ونافِق ودَيْمَرَ، وسموا رجبًا: أَحْلَك والأصَمّ وهوْبَل. أما صفر فقد عرفته ثمود باسم مُوجِر، وكانت بقية العرب العاربة تطلق عليه اسم ثقيل، ومن أشهر الأسماء الأخرى التي عرف بها، اسم ناجِر، ويحتمل أن يكون ذلك مشتقًا من النَّجر، أي شدة الحر، إذ كان هذا الشهر يأتي أوان اشتداد الحرارة.

 

 

‫حكم التشاؤم من شهر صفر‬‎
دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

 

 

 

فضل الأيام البيض لشهر صفر 2025

وبالحديث عن الأيام البيض لشهر صفر2025، لابد من الإشارة إلى أن هذه الأيام من الأيام المباركة في كل الشهور العربية وليس فقط شهر صفر، ويستحب فيها أن يدعو المرء الله عز وجل بكل ما يتمنى من خيري الدنيا والآخرة، ويدعو لأهله ولأحبائه، كما أنه من مواسم الخير لما له من فضل عظيم.

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025 الموافق 13، 14، 15 من شهر صفر 2025 كالتالي:

 

الأيام البيض من شهر صفر هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، وهي الأيام التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا.

 في شهر صفر 1447 هـ، ستوافق الأيام البيض الأيام التالية:

 الأحد 13 صفر (الموافق 17 أغسطس 2025)،

 الاثنين 14 صفر (الموافق 18 أغسطس 2025)،

 والثلاثاء 15 صفر (الموافق 19 أغسطس 2025). 

 

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

 

يستحب للصائم في الأيام  البيض الدعاء بما يفتح الله عليه فليست هناك صيغ محددة للدعاء ويمكن أيضا الاستعانة ببعض صيغ الأدعية المأثورة التي وردت في السنة النبوية ومنها:

  • اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا.
  • اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.
  • اللهم صلّ صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما، على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكُرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله.
  • اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شهر صفر2025 أسماء شهر صفر شهر صفر الأيام البيض لشهر صفر صيام الأيام البيض الدعاء في الأيام البيض حكم الدعاء في الأيام البيض

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 في الشوط الأول

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم

الحكومة تضع اللمسات النهائية على المشروع الأضخم في قلب القاهرة

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads