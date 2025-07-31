محافظ دمياط يبحث مع مساعد وزير الاتصالات دعم المهارات الرقمية

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة هبة صالح مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في مجالات التدريب التكنولوجي ودعم الصناعة المحلية.

حضور رسمي وتكامل مؤسسي

وحضر اللقاء الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، إلى جانب المهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط، حيث تناول اللقاء سبل تطوير المهارات الرقمية للشباب، وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على مواكبة التطور التكنولوجي.

محافظ دمياط يستقبل مساعد وزير الاتصالات ويبحثان دعم المهارات الرقمية وتعزيز التعاون في صناعة الأثاث

دعم الصناعات الذكية وتعزيز التعليم التطبيقي

واستعرضت الدكتورة هبة صالح البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى التجربة الناجحة مع صناع الأثاث في دمياط من خلال المهندس عمرو عرنسة، والذي كان نموذجًا مشرفًا في تنفيذ برنامج تصميم الأثاث الذكي.

كما تناولت اللقاءات التنسيقية التي أجرتها مع جامعة دمياط، لبحث التعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بهدف تقديم برامج تدريبية نوعية لطلاب الكلية، وتأهيلهم لسوق العمل، ودعم مشروعات تخرجهم بما يخدم منظومة التعليم التقني والتطبيقي داخل الجامعة.

التوسع في التدريب من خلال مركز إبداع مصر الرقمية

ناقشت مساعد الوزير أيضًا الموقف التنفيذي لمركز إبداع مصر الرقمية، والذي يستهدف تأهيل الكوادر الشبابية في دمياط وتمكينهم من أدوات التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على مجالات ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية داخل المحافظة.

الشهابي: صناعة الأثاث أولوية.. ودمياط مؤهلة للمنافسة الدولية

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن دمياط تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة الأثاث، والتي تُعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع وزارة الاتصالات ومعهد ITI في تدريب الصناع على أحدث أدوات التكنولوجيا والتصميم الذكي.

كما أعرب المحافظ عن تطلع المحافظة لتوسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات أخرى تشتهر بها دمياط، مثل صناعة الأجبان، وتصنيع السفن واليخوت، وصناعة الأسماك، ودعم مهنة الصيد، خاصة أن دمياط تضم ما يزيد عن ثلثي أسطول الصيد المصري.

دمياط مركز واعد للتحول الرقمي والصناعات المستقبلية

وأضاف المحافظ أن دمياط تمتلك مقومات فريدة، من بينها موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وميناء تجاري نشط، ومناطق صناعية ولوجستية مؤهلة لأن تكون ركيزة في استراتيجية التحول الرقمي والتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

معهد ITI يؤكد استعداده لإطلاق برامج تدريبية متخصصة

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة صالح عن سعادتها باللقاء، مؤكدة أنه أثمر عن عدة أفكار قابلة للتطبيق من خلال برامج تدريبية متنوعة تستهدف الشباب والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، مع التركيز على دعم قطاع الأثاث وتطوير المهارات الرقمية للعاملين به.

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