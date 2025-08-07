السيطرة على حريق في مطعم شهير بالمحلة

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم الخميس، حالة من الذعر بين المواطنين عقب اندلاع حريق مفاجئ داخل مطعم "أبو دراع" الشهير نتيجة تسريب في أنبوبة غاز.

وتدخلت أهالي مدينة المحلة بسرعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال والمباني المجاورة دون وقوع إصابات بشرية.

وأفادت الأهالي أن سبب الحريق يعود إلى تسرب غاز من إحدى الأسطوانات داخل المطعم ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ وسط تواجد عدد من العاملين والزبائن.

