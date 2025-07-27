الموسم يبدأ بمواجهة الأهلي، جدول مباريات مودرن سبورت في الدوري المصري

أقيمت اليوم الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025- 2026 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

جدول مباريات مودرن سبورت في الدور الأول في الدوري المصري

وجاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:

الجولة الأولى:

مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية:

الاتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة:

مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:

بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:

مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة:

طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة

الجولة السابعة:

مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة:

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة:

مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة

الجولة العاشرة: - off

الجولة الحادية عشرة:

وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام

الجولة الثانية عشرة:

مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة عشرة:

غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة:

مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة:

زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشرة:

مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة:

الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة

الجولة الثامنة عشرة:

مودرن سبورت وكهرباء الاسماعيليه على ملعب ستاد القاهرة

الجولة التاسعة عشرة:

المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد

الجولة ال٢٠:

مودرن سبورت وبتروجت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة ال٢١:

سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب

قرعة الدوري المصري الممتاز

واقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.



وأعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادى دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه

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